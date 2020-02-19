روحاني: أمريكا أرسلت عشرات الرسائل لنا لطلب الحوار

2020/02/19 | 11:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية بعثت عدة رسائل تطلب الحوار مع إيران.

وقال روحاني أن الاتفاق النووي، الذي وقعته بلاده مع القوى العالمية في عام 2015، ما زال حيا رغم انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل آحادي وإعادة فرض عقوبات على إيران، مشيرا أن واشنطن أرسلت عشرات الرسائل تطلب الحوار مع إيران.

وتابع، خلال اجتماع مع الحكومة، "الاتفاق النووي ما زال حيا رغم كل إجراءات الولايات المتحدة".

وأضاف ان "أمريكا أرسلت عشرات الرسائل لنا لطلب الحوار، وفي نيويورك خاصة أتاني خمسة أو ستة رسائل من أمريكا تطلب التفاوض".

وتابع روحاني "إذا كنا قد فشلنا أمام أمريكا بالتوسط للحوار معنا، لماذا تقوم أمريكا بتوسيط كل البلدان للتفاوض مع إيران؟".

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