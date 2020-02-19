توعد أتلتيكو في أنفيلد.. كلوب يسخر من طريقة سيميوني وضعف التحكيم

2020/02/19 | 11:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةانتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول الأساليب الخططية لأتلتيكو مدريد بعدما تعثر حامل اللقب بالهزيمة صفر-1 خارج أرضه في ذهاب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالعاصمة الإسبانية مساء الثلاثاء.وسجل ساؤول نيغيز هدف المباراة الوحيد بعد ارتباك دفاعي داخل المنطقة عقب ركلة ركنية بالدقيقة الرابعة ليشعل الأجواء في ملعب واندا متروبوليتانو، لكن كلوب لم يكن سعيدا بأسلوب فريق المدرب دييغو سيميوني خاصة فيما يتعلق بتكرار السقوط.وقال كلوب للصحفيين موجها كلامه للحكم "أنت تكون في حاجة إلى أن تكون قويا حقا في مثل هذه الأجواء.بعد أول ثلاثين دقيقة سقط ثلاثة من لاعبي المنافس أرضا ولا أعرف السبب وراء ذلك".وأضاف "حقق المنافس النتيجة لكن الجماهير لم تحضر لمتابعة مباراة ممتعة.أتلتيكو حضر للخروج بمثل هذه النتيجة من المباراة، ولقد حقق ذلك.لذا فإنه يشعر بسعادة كبيرة ونحن غير سعداء".وكانت اللقطة الأكثر جدلا عندما طالب أتلتيكو بطرد ساديو ماني لاعب ليفربول بعد كرة مشتركة قوية مع شيمه فرساليكو في وقت كان يملك بطاقة صفراء بعد خطأ ضد اللاعب الكرواتي ذاته.واستبدل المدرب لاعبه السنغالي مع انطلاق الشوط الثاني.وقال كلوب-الذي تلقى بطاقة صفراء بسبب الاحتجاج خارج الملعب "الخطة اليوم كانت تتمثل في إخراج ساديو من المباراة بعدما نال بطاقة صفراء.شعرت ببعض الخوف من إمكانية سقوط منافسه أرضا إذا حصل ساديو على نفس عميق أو شيء من هذا القبيل".وأضاف "لم أكن أرغب في حدوث مثل هذا الموقف لذا استبدلته.لقد كان مستهدفا وكان ذلك واضحا.هذا جزء من كرة القدم لكني لا أحبه".وكان المدرب الألماني شاهدا على العديد من الانتفاضات المذهلة في مباريات الإياب الأوروبية في أنفيلد، وحذر أتلتيكو مما ينتظره الشهر المقبل أمام المشجعين المتحمسين.وتابع كلوب "طالما كان بوسعنا الدفع بـ 11 لاعبا بقميص ليفربول فإننا سنبذل قصارى جهدنا.لكل جماهير أتلتيكو التي حصلت على تذاكر مرحبا بكم في أنفيلد".وختم بقوله "نحن في مرحلة ما بين الشوطين، ولقد تأخرنا صفر-1 ونحن لا نستسلم لو تبقى 15 دقيقة من الشوط، لذا لماذا نفعل هذا ونحن لدينا ثلاثة أسابيع والأهم من ذلك أن الشوط الثاني سيقام على ملعبنا".

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