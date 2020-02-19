2020/02/19 | 11:25 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة أمنية تحاول فتح الطرق التي اغلقها محتجون قرب بلدية الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 11:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة أمنية تحاول فتح الطرق التي اغلقها محتجون قرب بلدية الديوانية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة أمنية تحاول فتح الطرق التي اغلقها محتجون قرب بلدية الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).