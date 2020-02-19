رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع الكاظمي مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني

2020/02/19 | 11:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق الزيدان، اليوم الأربعاء، مع رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.وذكر إعلام القضاء، في بيان تلقته “يس عراق”، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل اليوم، في مكتبه مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني”.وأشار الى ان “رئيس مجلس […]

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