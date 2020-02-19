رئيس وزراء ماليزيا يعلن التخلي عن منصبه قبل نهاية العام

2020/02/19 | 11:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الأربعاء، إنه سيترك منصبه في تشرين الثاني المقبل.

وأشار مهاتير إلى أن أحزاب الائتلاف الحاكم لا تعرف ما إذا كان سيتم مناقشة موعد تغيير رئيس الوزراء في اجتماع يوم الجمعة المقبلة أم لا.

وأضاف "لا أعرف ما إذا كان سيتم تحديد أي تواريخ، لكنني قلت بالفعل إنني مستعد للتخلي عن وظيفتي".

ولفت مهاتير إلى أن تعهده بتسليم منصب رئيس الوزراء لا يزال ساري المفعول، مضيفاً بالقول، "بغض النظر عن الاتجاه الذي سيقرره الائتلاف، سأترك منصبي بعد قمة أبيك".

وفي خطابه بعد فوزه في الانتخابات العامة في 9 آيار 2018، قال رئيس الوزراء مهاتير محمد إنه سيترك منصبه لأنور إبراهيم بعد عامين تقريبًا وفقًا لقرار الائتلاف.

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