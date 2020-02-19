الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمي “احمد عباس” لإدارة شؤون الاتحاد العراقي مؤقتاً

2020/02/19 | 11:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمي احمد عباس لإدارة شؤون الاتحاد العراقي لحين تشكيل هيئة مؤقتة ..يتبع

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