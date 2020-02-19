شمول منطقة الاورفلي بـ ( 170 ) الف متر مربع من الاكساء

2020/02/19 | 11:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت امانة بغداد عن المباشرة بتطوير محلتين سكنيتين ضمن مدينة الصدر شرق بغداد وقال بيان للامانة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاربعاء، ان “ملاكات الامانة في دائرة المشاريع باشرت باعمال قشط واكساء كافة ازقة وشوارع المحلتين ( 557 ، 555 ) ضمن منطقة الاورفلي في مدينة الصدر شرق بغداد وبواقع اكثر من 170 […]

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