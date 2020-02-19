تحذيرات من أمطار غزيرة وسيول تجتاح هذه المناطق من البلاد

2020/02/19 | 11:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأربعاء، من غزارة الامطار في محافظات ميسان ودهوك وشمال نينوى، ومن سيول قد تضرب المنخفضات في شمال البلاد، وشرق واسط.وقال عطية في منشور على صفحته في الـ “فيس بوك”، إن “فرص هطول الامطار الرعدية نهار اليوم مستمرة في مدن وسط البلاد وشمالها، ومن ضمنها العاصمة […]

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