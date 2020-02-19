احصائية رسمية بجدول للزواج والطلاق في العراق

2020/02/19 | 11:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شر موقع مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء احصائية لعقود الزواج والطلاق المصدقة لديها خلال شهر كانون الثاني الماضي.وتضمنت الاحصائية محافظات البلاد كافة بإستثناء اقليم كردستان.

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