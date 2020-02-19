2020/02/19 | 11:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية، خالد الجشعمي، اليوم الاربعاء، تطورات تحقيق بشأن شركة البطاقة الذكية "كي كارد" والعقد المبرم بين الشركة ومصرفي الرشيد والرافدين.وقال الجشعمي، لـ"كلكامش برس"، إن "هناك تحقيقا مفتوحا في لجنة النزاهة منذ بداية الدورة النيابية بخصوص البطاقة الذكية والعقد المبرم بين الشركة ومصرفي الرشيد والرافدين"، مبينا ان "اللجنة استضافة البنك المركزي ومصرف الرشيد والأسبوع القادم تستكمل التحقيق بإجراء التحقيق مع مصرف الرافدين".وأشار الى ان "شركة (الكي كارد ) لم تستكمل الاجراءات والمتطلبات التي اشترطها القانون الذي صدر بعد إبرام العقد"، مبينا ان "هناك توجيه من البنك المركزي بايقاف نشاطاتهم لعدم وجود التزام".ولفت الى ان "الأرباح بين الطرفين 30‎%‎ للطرفين الرشيد والرافدين ، و70‎%‎ للشركة الكي كارد"، مبينا ان "كل مصاريف الشركة يتحملها المصرفين"، مؤكدا بذات الوقت على ان "التحقيق جاري والاسبوع القادم يستكمل التحقيق باستضافة مصرف الرافدين ونرفع التوصيات الى مجلس النواب والجهات المعنية لانه العقد فيه هدر للمال العام ".وأوضح نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية، ان "اصل الشبهات في اصل العقد بين المصرفيين والشركة وهناك شبهات فساد اضافة الى انه لم نجد جهة اعلى من المصرفين وجهت بابرام العقد ، مبينا أنه "من المفترض أخذ موافقة الوزارة او الجهات المعنية ويقال ان الموافقات حصلت بشكل شفوي وهذا غير مقبول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تحقق مع شركة "كي كارد" بشأن البطاقة الذكية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تحقق مع شركة "كي كارد" بشأن البطاقة الذكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).