2020/02/19 | 11:56 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إزاحة الستار عن تمثال "الكادحين" في الموصل‎ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 11:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إزاحة الستار عن تمثال "الكادحين" في الموصل‎) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إزاحة الستار عن تمثال "الكادحين" في الموصل‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).