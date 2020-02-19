تنديد .. اشادة .. امريكا تصرح حول الاحداث الاخيرة في العراق

2020/02/19 | 11:57 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

دانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، الانتهاكات التي لحقت بالمحتجين العراقيين، فيما أشادت بدور المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

وذكر بيان للسفارة في بغداد أن "مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أجرى زيارة إلى بغداد في 18 شباط لبحث العلاقات بي...

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