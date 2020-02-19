الثقافة عدة وزارات لشمول خريجي الآثار بالتعيينات

2020/02/19 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني طلباً رسمياً إلى وزارت المالية والدفاع والتربية والداخلية لشمول خريجي أقسام الآثار في الجامعات العراقية بالتعيينات ضمن ملاك وزاراتهم.وجاء في نص الكتاب الرسمي الصادر عن مكتب الحمداني إنه “نظراً للتداخل الكبير بين علوم الآثار ومختلف العلوم في الجامعات العراقية حيث تقوم كليات وأقسام […]

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