الحشد الشعبي يصد تعرضا لـ”داعش” الارهابي جنوب غرب كركوك

2020/02/19 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تعرضا لفلول تنظيم “ داعش” الإجرامي استهدف قطعات الحشد الشعبي جنوب غربِ كركوك.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “قوة من الحشد الشعبي صدت، في وقت متأخر من ليلة امس، تعرضا لداعش استهدف اللواء 56 بالحشد الشعبي”.وأوضح البيان ان “اللواء 16 اسند […]

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