“العهد نيوز” تنفرد بالكشف عن مخطط لاحراق الممتلكات العامة والخاصة ببعض المحافظات

2020/02/19 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة “العهد نيوز” اليوم الاربعاء، على معلومات تشير الى وجود مخطط جديد يقوده بعض المخربون، لاحراق الممتلكات العامة والخاصة في بعض المحافظات.وقال عضو مجلس النواب عبد الامير الدبي لـ”العهد نيوز”: “هناك مخطط تحاول تنفيذه بعض الدول والتي تدفع باتجاه إحراق الممتلكات العامة والخاصة في عدد من المحافظات” مبينا ان “مسلسل التخريب أصبح مخطط […]

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