تعرف على أسعار الدولار لليوم الأربعاء

2020/02/19 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق استقرت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الاربعاء، (19 شباط 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.550 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 121.000 دينار.سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.

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