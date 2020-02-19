بالفيديو.. لحظة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قضاء ’’الدبس’’ في كركوك

2020/02/19 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على شريط مصور يوثق الهجوم المسلح الذي اسفر عن مقتل واصابة 7 اشخاص في كركوك.

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