2020/02/19 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- خاص

كشف امين سر اتحاد الكرة السابق احمد عباس، الاربعاء (19 شباط 2020)، عن تكليفه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لادارة الكرة العراقية لحين تشكيل هيأة مؤقتة.

وقال عباس في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "واتحاد الكرة العراقي تلقيا إشعارا من (فيفا) يتضمن تكليفي بادارة الكرة العراقية لحين تشكيل هيأة مؤقتة لادارة الكرة العراقية".

وسبق للاتحاد الدولي ان ارسل اشعارا قرر فيه تشكيل هيأة مؤقتة بعد استقالة المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة.

بغداد اليوم - متابعة

يسعى نادي فيسيل كوبي الياباني لتعزيز صدارته، الأربعاء، (19 شباط 2020)، عندما يحل ضيفاً على سوون سامسونغ بلو وينغز الكوري الجنوبي على ملعب كأس العالم في سوون، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال آسيا 20

بغداد اليوم- بغداد

دعت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الأربعاء (19 شباط 2020)، الاتحادين الدولي والآسيوي بكرة القدم للإسراع بتشكيل هيأة مؤقتة للاتحاد العراقي.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي لوكالة الأنباء العراقية، إن &quo

بغداد اليوم - متابعة

سقط بطل ابطال أوروبا ليفربول الانكليزي، الاربعاء، (19 شباط 2020)، امام اتلتيكو مدريد الاسباني صفر – 1، في لقاء جرى على ملعب "واندا مترو بوليتانو" معقل الاتلتيكو، في واحدة من أبرز مواجهات ذهاب الدور ثمن الن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. الاتحاد العراقي يتلقى اشعاراً من ’’فيفا’’ بشأن تكليف أحمد عباس بإدارة الكرة العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. الاتحاد العراقي يتلقى اشعاراً من ’’فيفا’’ بشأن تكليف أحمد عباس بإدارة الكرة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).