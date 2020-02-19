سيول قد تضرب هذه المناطق.. متنبئ جوي يحذر من غزارة الأمطار في وسط وشمال البلاد

2020/02/19 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية، الأربعاء (19 شباط 2020)، من غزارة الامطار في محافظات ميسان ودهوك وشمال نينوى، ومن سيول قد تضرب المنخفضات في شمال البلاد، وشرق واسط.

وقال عطية في منشور على صفحته في الـ "فيس بوك"، إن "فرص هطول الامطار الرعدية نهار اليوم مستمرة في مدن وسط البلاد وشمالها، ومن ضمنها العاصمة بغداد بشدة هطول متفاوتة"، مشيراً الى أن "بعض الغزارة مُتوقعة في مناطق من مدن الشمال".





وأضاف: "خلال ساعات المساء والليل، تشمل الامطار مدينة الانبار، وكذلك مناطق من مدينة البصرة ثم عموم مدن الجنوب والفرات الاوسط، بصورة خفيفة ومتقطعة".





وحذر "من غزارة الامطار في ميسان ودهوك وشمال نينوى، خلال الليل، ومن سيول في المنخفضات شمال البلاد وكذلك شرق واسط"، لافتاً الى أن "اقل المدن هطولاً للأمطار نهار اليوم والليل، هي بغداد وديالى".

وتابع، أن "الرياح هذا اليوم جنوبية شرقية معتدلة السرعة في مدن الوسط والفرات الاوسط، نشطة تصل سرعتها الى 50 كم /ساعة في واسط، وميسان، والبصرة، وشمال ذي قار"، مبيناً، أن "واسط تميل للهدوء ليلاً".

وأوضح، أن "الرياح في مدن الشمال شمالية شرقية معتدلة السرعة، وفي الانبار وغرب البلاد جنوبية غربية معتدلة السرعة، وتتحول ليلا الى شمالية غربية معتدلة السرعة كذلك في نينوى مثيرة للغبار".

وبين، أن "يوم غد الخميس تبدأ جبهة المنخفض بعبور البلاد، وتبدأ الامطار بالتلاشي نهارا في غرب البلاد والمناطق الوسطى والفرات الاوسط تدريجياً، وتتحول الرياح الى شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة لغبار خفيف".





وأشار الى أن "فرص هطول الامطار تستمر في مناطق من البصرة، وميسان، وواسط، وديالى، والسليمانية، واربيل ، وكركوك، ودهوك، وتنتهي مساءً او ليلا عدا سليمانية وشمال اربيل ودهوك".

ولفت الى أن "يوم الجمعة هدوء نسبي في كافة المدن مع استمرار تواجد السحب، ولدينا هطول خفيف يشمل دهوك وشمال أربيل، ويوم السبت تعود فرص الامطار في مدن الشمال فقط"، مضيفاً، أن "رياحاً متقلبة الى جنوبية شرقية نشطة تستمر في مدن الجنوب".

وأردف، أن "خلال الاسبوع المقبل فنحن على موعد مع اضطرابات جوية وامطار مصحوبة بالغزارة في مناطق عديدة من مدن البلاد، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار"، مختتماً: "لا يوجد تغيير بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة".

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