2020/02/19 | 12:18 - المصدر: الاتجاه برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ظريف: الأوروبيون إنصاعوا للعقوبات الأمريكية تحت التهديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 12:18.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: الأوروبيون إنصاعوا للعقوبات الأمريكية تحت التهديد) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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