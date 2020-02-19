برلماني لـ”العهد نيوز”: الحكومات المتعاقبة منذ 2003 سببا بما وصلت اليه البلاد

2020/02/19 | 12:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣ مسؤولية ما وصلت إليه البلاد، فيما بين أن الأحزاب السياسية المشتركة في الحكومة عملت لصالح لمصالحها السياسية متناسية الشعب العراقي.وقال الموسوي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الأربعاء، ان “ما وصلت إليه البلاد من حروب ضد القاعدة وداعش وتظاهرات سببه الحكومات المتعاقبة التي […]

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