2020/02/19 | 12:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان جورج وسوف موجود في قطر، منذ أكثر من أسبوع وقد أحيا هناك حفلاً في فندق “لاسيغال” حيث يقيم.وتأتي زيارة وسوف إلى قطر بعد غياب أكثر من خمس سنوات، حينما أقام فترة في قطر للعلاج بعد إصابته بالجلطة منذ أكثر من ستّ سنوات، وهناك تعرّف إلى زوجته الثانية بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، وقد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جورج وسوف يلتقي ابنته عيون بعد غيابٍ دام سنوات وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جورج وسوف يلتقي ابنته عيون بعد غيابٍ دام سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جورج وسوف يلتقي ابنته عيون بعد غيابٍ دام سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).