الاتحاد الوطني يحمل بغداد مسؤولية مجزرة جخماخة

2020/02/19 | 12:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتكب تنظيم داعش ليلة امس مجزرة في قرية جاخماخة قرب كركوك

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