2020/02/19 | 12:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توجيها للجامعات والكليات الاهلية كافة بالالتزام بدفع رواتب منتسبيهم كافة من التدريسيين والموظفين والعمال في توقيتاتها الشهرية دون تأخير.وحذرت الوزارة في كتابها للجامعات والكليات الاهلية , انه “وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم توجه بصرف رواتب الجامعات والكليات الأهلية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم توجه بصرف رواتب الجامعات والكليات الأهلية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التعليم توجه بصرف رواتب الجامعات والكليات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).