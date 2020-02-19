2020/02/19 | 12:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، اليوم الاربعاء، الخلافات الخاصة حول ارض ملعب الحبيبية.وذكر مصدر في الادارة ، ان “إدارة نادي القوة الجوية وبالتعاون مع نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي اعادت أرض ملعب الحبيبة الى نادي القوة الجوية”.وبين ان “الادارة حلت جميع الخلافات مع وزارة المالية”.يشار إلى إن أعمال البناء اكتملت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة ارض ملعب الحبيبية الى نادي القوة الجوية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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