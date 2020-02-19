حكومة علاوي التمرير القسري.. إبراهيم الصميدعي

2020/02/19 | 12:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: إبراهيم الصميدعي – لم يشهد الوضع السياسي العراقي فرصا كما يشهد مع حكومة السيد محمد علاوي .– لا يقتصر الفرض على كتل سنية وكردية فقط وإنما على كتلة شيعية مهمة مترددة او رافضة .– يتداول داخل الأوساط السياسية ان من يمارس الضغط والقناع هم النجف وطهران ( وليس قم ) لكون السيد […]

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