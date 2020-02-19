وزير الخارجية الهولندي يزور طهران بعد يومين ويلتقي بروحاني

2020/02/19 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتوجه وزير الخارجية الهولندي إلى طهران لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري.ويزور وزير الخارجية الهولندي “ستيف بلوك” طهران لإجراء محادثات مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف ، تتركز حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا الدولية.بالإضافة إلى التفاوض مع ظريف، سيلتقي وزير الخارجية الهولندي مع رئيس […]

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