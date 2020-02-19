شرط لرحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

2020/02/19 | 12:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، عن احتمالية رحيل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن "عقد مبابي مع سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022، لكنه قد يرحل بنهاية الموسم الجاري، إذا تعرض الفريق الباريسي لخيبة أمل جديدة في دوري أبطال أوروبا".

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه باريس سان جيرمان لتقديم عرض لمبابي من أجل تجديد عقده.

وأشار التقرير إلى أن "التجارب الأخيرة لفريق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، تركت أثرا سلبيا لدى مبابي".

وخسر سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام بوروسيا دورتموند أمس، بهدفين مقابل هدف.

وفي حالة فشل الفريق في الوصول لأدوار بعيدة في دوري الأبطال هذا الموسم، سيقرر مبابي مغادرة الفريق.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى يوفنتوس وليفربول وريال مدريد، إلا أن الأخير يعتبر الأكثر جدية وجاهزية لضمه.

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