بالصور.. مسيرات طلابية وسط الناصرية تطالب بالإصلاح

2020/02/19 | 12:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نظم المئات من طلبة المعاهد والكليات في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، مسيرات حاشدة جابت شوارع مدينة الناصرية، للمطالب بالإصلاح السياسي.

وقال مراسل "الغد برس"، إن المئات من طلبة خرجوا بمسيرات حاشدة انطلقت من معاهدهم وكلياتهم وجابت شوارع مدينة الناصرية، متوجهين إلى ساحة الحبوبي، الاعتصام الرئيسية وسط المدينة.

وأضاف أن الطلبة أكدوا على الإسراع بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية والالتزام بترشيخ شخصيات مستقلة للحكومة الانتقالية.

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