احمد عباس مديراً لشؤون اتحاد الكرة العراقي.. (وثيقة)

2020/02/19 | 12:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره العراقي بشأن إدارة شؤون الاتحاد خلال الفترة الحالية.ويمر الاتحاد العراقي لكرة القدم بفترة فراغ دستوري بسبب الاستقالة الجماعية لرئيس الاتحاد وجميع اعضاءه.ووجه "فيفا" عبر الايميل، الاتحاد العراقي لكرة القدم، بتسمية امين سر اتحاد الكرة الأسبق، احمد عباس، لإدارة شؤون الاتحاد العراقي لحين تشكيل هيئة مؤقتة.ومن المؤمل ان يتم تشكيل هيئة مؤقتة خلال الفترة المقبلة لإدارة شؤون الاتحاد قبل اجراء انتخابات جديدة.

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