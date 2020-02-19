2020/02/19 | 12:27 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من المجلس القيادي للاتحاد الوطني بشأن كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 12:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

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