2020/02/19 | 12:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة تقاضي حكومة تصريف الأعمال بسبب تخفيض حصة الدولة من أرباح الشركات النفطية الى 5% هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 12:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تقاضي حكومة تصريف الأعمال بسبب تخفيض حصة الدولة من أرباح الشركات النفطية الى 5%) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تقاضي حكومة تصريف الأعمال بسبب تخفيض حصة الدولة من أرباح الشركات النفطية الى 5%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).