2020/02/19 | 12:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير إعلامية عن المصروف الشهري الذي يمنحه نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لخطيبته الحسناء الإسبانية جورجينا رودريغيز، لتتمكن من عيش حياة الترف التي عودها عليها.ووفقا لصحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن “رونالدو يمنح جورجينا رودريغيز مبلغا يصل إلى نحو 96 ألف يورو شهريا”.ويحصل رونالدو على دخل ضخم من ناديه يوفنتوس الإيطالي، يبلغ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كرستيانو رونالدو يمنح خطيبته مصروفاً شهرياً بقيمة 96 الف يورو وكالة صدى الاعلام للانباء.

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