2020/02/19 | 12:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة صدى الاعلام، اليوم الاربعاء، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة: سعر بيع للدولار = 121.000 دينار سعر شراء للدولار = 120.000 دينار اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 107.95 دولار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 19-2-2020 الاربعاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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