مسرور بارزاني يجتمع مع بابا الفاتيكان ويدعو لزيارة اقليم كوردستان

2020/02/19 | 12:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 19 شباط (فبراير) 2020، مع بابا الفاتيكان البابا فرنسيس وناقش معه جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وجرى في الاجتماع بحث آخر المستجدات الراهنة على الساحة العراقية والمنطقة، كما تمت مناقشة طبيعة التعايش الديني والقومي وأوضاع المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق.وشكر رئيس حكومة إقليم كوردستان بابا الفاتيكان على عظاته ونصائحه الهادفة لتعزيز روح التسامح والتعايش بين الشعوب على مختلف قومياتهم واديانهم ومعتقداتهم في العالم والمنطقة.وسلط رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الضوء على وضع التعايش الديني والقومي في إقليم كوردستان، والذي تنعم فيه كل المكونات بالأمن والسلام والحرية مما جعله ملاذاً آمناً لمئات الالاف من النازحين واللاجئين الذين اُجبروا على اللوذ بإقليم كوردستان بسبب الحروب والنزاعات في العراق وسوريا.ووجه رئيس حكومة إقليم كوردستان الدعوة لبابا الفاتيكان لزيارة إقليم كوردستان.هذا وثمن بابا الفاتيكان دور إقليم كوردستان وحكومته في توفير المناخ الملائم للتعايش السلمي والديني والقومي واحتضان اللاجئين والنازحين وتقديم كل ما يحتاجونه على أكل وجه، كما أثنى قداسة البابا على الدور الذي لعبه إقليم كوردستان في مكافحة الإرهاب ونبذ العنف.وجرى في الاجتماع استعراض أوضاع المسيحيين في إقليم كوردستان الذي ضمِن لهم حقوقهم كافة وأصبح واحة آمنة ومسالمة للعراقيين كافة.يشار الى أن الوفد الذي رافق رئيس الحكومة، تألف من وزراء الإعمار والإسكان دانا عبد الكريم، والنقل والمواصلات آنو جوهر، والاوقاف والشؤون الدينية بشتيوان صادق، ووزير الإقليم خالد شواني.

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