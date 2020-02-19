تربية واسط تكشف أعداد المتقدمين لأداء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

2020/02/19 | 12:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلن قسم الامتحانات في مديرية تربية واسط ان عدد المتقدمين لاداء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين قد بلغ ما يقارب 3344 طالب خلال فترة التقديم البالغة اسبوعين ولمختلف المراحل الدراسية.واوضحت معاونة مدير قسم الامتحانات رجاء الواسطي في تصريح صحفي “العهد نيوز”، ان التقديم الى الفرع العلمي في القسم التطبيقي شهد زيادة […]

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