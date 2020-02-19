بعد 8 سنوات..انطلاق أول رحلة جوية باتجاه مطار حلب

2020/02/19 | 12:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انقطاع المطار عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات انطلقت أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار حلب الدولي.وكان الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال، قد وصل يوم امس الثلاثاء، إلى مطار حلب الدولي عقب افتتاحه بعد توقف دام 8 سنوات.وقالت صحيفة “الوطن” السورية، التي نشرت الخبر إن […]

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