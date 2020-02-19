الحلبوسي وشينكر يبحثان التعاون المستمر لدعم العراق في حربه ضد الإرهاب

2020/02/19 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، بحضور السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المستمر لدعم العراق في حربه ضد الإرهاب، وهزيمة فلول داعش، وتحقيق الاستقرار.

وناقش اللقاء تطورات الوضع السياسي في البلاد، وأهمية تشكيل حكومة قوية لها رؤية واضحة قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي، والتأكيد على ضرورة حماية المتظاهرين السلميين المطالبين بالإصلاح.

من جهته أكد مساعد وزير الخارجية على شراكة الولايات المتحدة القوية مع العراق، وبما يحفظ سيادته، والاستمرار بالتعاون لتحقيق الهدف المشترك، وهو هزيمة المنظمات الإرهابية المُتطرفة مثل داعش، كما عبَّر شينكر عن احترام الولايات المتحدة للدور المُهم والدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق.

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