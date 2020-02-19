إصابة 4 من مقاتلي الفوج الرابع في حشد كركوك بتعرض من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية

2020/02/19 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب أربعة من مقاتلي الفوج الرابع في حشد كركوك بتعرض من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني ان الفوج الرابع في حشد كركوك تصدى لتعرض من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة القرية العصرية بناحية الرشاد، وقد أسفر هذا التعرض عن إصابة اربعة من مقاتلي الفوج.

وفي شأن منفصل اجرت القوات الامنية عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية تعرضت على قرية جغماغة ضمن قاطع الفرقة السادسة شرطة اتحادية بمحافظة كركوك، وقد أسفر التعرض عن جرح اربعة مدنيين.

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