2020/02/19 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تصدر تقريرها السنوي لعام 2019 وتعلن إعادة ومنع هدر قرابة ثلاثة ترليونات دينار

يتبع .



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