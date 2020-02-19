2020/02/19 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بومبيو: واشنطن مستعدة للحوار مع إيران في أي وقت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بومبيو: واشنطن مستعدة للحوار مع إيران في أي وقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).