جورج حداد - فينزويلا شوكة في حلق الامبريالية الاميركية

2020/02/19 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جورج_حداد اعداد: جورج حداد* في تسعينات القرن الماضي، لدى انهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة السوفياتية السابقين، "بفضل" خيانة البيروقراطية السوفياتية السابقة، انطلقت آلة البروباغندا الاميركية تقرع الطبول وتعلن موت الاشتراكية والفكر التحرري والاشتراكي، وانضم اليها قطيع من الوطنيين السابقين والشيوعيين السابقين، الذين نقلوا البندقية من كتف الى كتف وانضموا الى الجوقة الامبريالية الاميركية تحت يافطات......

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