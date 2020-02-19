2020/02/19 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة الفصل الثالث للمسرحية الانتخابية:هل من بديل في النهج بدون فكر سياسي جديد؟!نبيل عودةالمواقف السياسية للمتنافسين الكبيرين الانتخابات الإسرائيلية المعادة للمرة الثالثة، تثير مسالة أخلاقية ليست جديدة في النهج السياسي الإسرائيلي.تظهر بيني غانتس زعيم كحول لافان كوجه آخر لبيبي نتنياهو في المواقف من الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنات واقتراحات اسرائيل للحلول "السلمية" مع الفلسطينيين كما جاءت......

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