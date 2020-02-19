مصطفى محمد غريب - آفاق الوجه التراجيدي للفقر ودونه في العراق

2020/02/19 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب منذ القدم بقى الفقر إخطبوط يدمر طاقات البشر وتقدمهم ويسحقهم تحت طائلة الحاجات الطبيعية جداً من سكن وغذاء ودواء وملبس، وتطورت الحاجات متزامنة مع التطور والتقدم ليصبح آفة تحتاج إلى برنامج سياسي واقتصادي شامل، ولم تستطع جميع التشكيلات الاقتصادية الاستبدادية والاستغلالية منذ العبودية وحتى الرأسمالية أن تجد الحلول الجذرية للتخلص منه نهائياً، ففي جوهر هذه التشكيلات يكمن الاستغلال وسرقة قوة الآخرين من اج......

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