القبض على خمسة قياديين من داعش في الموصل القديمة

2020/02/19 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد القت القوات الامنية القبض على خمسة من عناصر داعش في الموصل القديمة.وقال مصدر في شرطة نينوى لـ “العهد نيوز”، ان “من بين المعتقلين داعشي يُكنى بـ (ابو قندهار) كان يعمل مسؤولاً في ما يسمى الدوريات والحواجز اثناء فترة سيطرة العصابات الارهابية على الموصل”.

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