2020/02/19 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اجرى فريق من قسم الحماية الاجتماعية في محافظة ديالى التابع لهيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل زيارات ميدانية لعدد من القرى والاقضية والنواحي في المحافظة.وقال بيان لوزارة العمل، ان “الزيارات جائت لغرض بحث الاسر المستفيدة من اعانة الحماية الاجتماعية ميدانيا والاطلاع على احوالهم كما سجل الفريق بيانات بعض الاسر تمهيداً لشمولها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تجري زيارات ميدانية لعدد من قرى محافظة ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تجري زيارات ميدانية لعدد من قرى محافظة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).