جينيفر لوبيز​ تستعرض رشاقتها بالبكيني 2020

2020/02/19 | 12:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ رشاقتها بصورة جديدة على طريقة السيلفي، ظهرت فيها بالبكيني.وعلّقت لوبيز​ على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، قائلة إنها كانت في فترة استراحة واستعادة نشاط.

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