2020/02/19 | 12:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استعرضت النجمة العالمية جينيفر لوبيز رشاقتها بصورة جديدة على طريقة السيلفي، ظهرت فيها بالبكيني.
وعلّقت لوبيز على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، قائلة إنها كانت في فترة استراحة واستعادة نشاط.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جينيفر لوبيز تستعرض رشاقتها بالبكيني 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وعلّقت لوبيز على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، قائلة إنها كانت في فترة استراحة واستعادة نشاط.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص جينيفر لوبيز تستعرض رشاقتها بالبكيني 2020 وكالة صدى الاعلام للانباء.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جينيفر لوبيز تستعرض رشاقتها بالبكيني 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جينيفر لوبيز تستعرض رشاقتها بالبكيني 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).