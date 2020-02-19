جينيفر لوبيز​ تستعرض رشاقتها بالبكيني 2020


جينيفر لوبيز​ تستعرض رشاقتها بالبكيني 2020
2020/02/19 | 12:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استعرضت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ رشاقتها بصورة جديدة على طريقة السيلفي، ظهرت فيها بالبكيني.

وعلّقت لوبيز​ على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، قائلة إنها كانت في فترة استراحة واستعادة نشاط.

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