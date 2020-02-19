أسعار النفط ترتفع و آمال بأثر اقتصادي محدود لفيروس “كورونا”

2020/02/19 | 12:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتفعت أسعار النفط اليوم، اليوم الأربعاء، وزاد خام برنت للجلسة السابعة على التوالي وسط تفاؤل واسع النطاق في ظل تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين لليوم الثاني ومخاوف بشأن المعروض بعد تحرك الولايات المتحدة لخفض إمدادات الخام الفنزويلي للسوق أكثر.وارتفع خام القياس العالمي برنت 51 سنتا أو 0.9 في […]

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