2020/02/19 | 12:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اصدر صندوق النقد العربي دراسة عن “مضاعفات الإنفاق الحكومي في ظل تقلبات أسعار النفط“.هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير الإنفاق الحكومي على الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية في ظل تقلبات أسعار النفط، مع التمييز بشكل خاص بين حالتين من مضاعفات الإنفاق في فترات زيادة أسعار النفط مقارنة بفترات انخفاضها.واشارت الدراسة الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة عن “مضاعفات الإنفاق الحكومي في ظل تقلبات أسعار النفط”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة عن “مضاعفات الإنفاق الحكومي في ظل تقلبات أسعار النفط”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).