2020/02/19 | 12:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرقالت الصحيفة الرسمية، أن رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، أكمل كابينته الحكومية وطلب من البرلمان تحديد موعد لعرضها للتصويت.

قالت الصحيفة الرسمية أن محمد توفيق علاوي أكمل كابينته الحكومية وطلب من البرلمان تحديد موعد لعرضها للتصويت

وذكرت الصحيفة، يوم الأربعاء 19 شباط/فبراير، أن "علاوي يصرّ على اختيار وزراء حكومته بنفسه، وطلب، خلال اجتماعه مع الكتل السياسية، دعمًا غير مشروط، وحذر من أن فشل الحكومة يعني فشل النظام السياسي العراقي بعد 2003 بالكامل".

اقرأ/ي أيضًا: لحظات حرجة..



3 كتل تحدد موقفها من حكومة علاوي وتحالف الصدر يراهن على الأغلبية

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادرها، أن "علاوي أكمل تشكيلته الوزارية وبرنامج الإصلاحات الحكومية، بانتظار عقد جلسة البرلمان الاستثنائية لمنح الثقة لتشكيلة وزراء الحكومة الانتقالية".

وبينت الصحيفة، أن "علاوي أبلغ رئاسة مجلس النواب بذلك، وطلب تحديد موعد جلسة ودعوة أعضاء مجلس النواب للتصويت على الأسماء التي اختارها للوزارات، اضافة للبرنامج الحكومي المقبل".

كما أوضحت، أن "هيئة رئاسة مجلس النواب أبلغت علاوي بعقد الجلسة بأقرب فرصة، وأنها تتشاور مع رؤساء الكتل النيابية والأعضاء لضمان تمرير تصويت منح الثقة"، مشيرة إلى أن "رئاسة البرلمان ستصدر بيانًا رسميًا تدعو من خلاله إلى جلسة طارئة، حيث ما يزال البرلمان يتمتع بعطلة تشريعية دستورية".

اقرأ/ي أيضًا:

كابينة "سرية" تنتظر موعدًا من برلمان "مشتت"..



هل ينال محمد علاوي الثقة؟

القلق يتلاعب بـ"شركاء التسويات"..



سيناريو وزراء الظل يهدّد مشوار محمد علاوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحيفة الرسمية تكشف جانبًا من كواليس اجتماع محمد علاوي بالكتل: طلب وتحذير) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحيفة الرسمية تكشف جانبًا من كواليس اجتماع محمد علاوي بالكتل: طلب وتحذير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).